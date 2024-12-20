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عربي-دولي

هجوم ألمانيا المروع.. صورة للمهاجم مقيداً على الأرض (فيديو)

Lebanon 24
20-12-2024 | 23:22
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وقع هجوم مروع مساء الجمعة بسوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الألمانية، حيث دهست سيارة زواراً في المكان الواقع بالقرب من مبنى البلدية، ما أدى إلى مقتل شخصين (بالغ وطفل) وإصابة العشرات.

وأكد مسؤول محلي أنه تم القبض على السائق المتورط في عملية دهس شرقي البلاد، فيما ذكر مسؤول ألماني أن الجاني لم يكن مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة.

وأظهرت صور المهاجم وهو مقيد على الأرض بجانب عناصر من الشرطة.
 
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كما بينت مقاطع فيديو صادمة على وسائل التواصل الاجتماعي، السرعة الجنونية للسيارة لحظة اقتحام سوق عيد الميلاد الواقع بالقرب من مبنى البلدية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى، وهروب عدد آخر من المكان، فيما دب الهلع في المكان.
 

"أسوأ المخاوف"
من جانبه، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته، مساء أمس الجمعة، بعدما اصطدمت سيارة بزوار سوق لعيد الميلاد في شمال البلاد مخلفة عشرات المصابين.

وقال شولتس في منشور على منصة "إكس": "المعلومات الواردة من ماغدبورغ تثير أسوأ المخاوف. كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغدبورغ. أشكر فرق الإنقاذ العاملة".

وقال متحدث باسم حكومة ولاية ماغدبورغ الألمانية، إن السيارة التي صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد "ربما كانت هجوما".

يذكر أن ماغدبورغ هي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 237 ألف نسمة، وتقع على بعد حوالي 150 كلم غرب برلين.(العربية)




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