Advertisement

عربي-دولي

في حي التضامن سوريا.. عظام تطفو من كل حدب وصوب

Lebanon 24
20-12-2024 | 23:54
A-
A+
Doc-P-1295614-638703614729684390.jpeg
Doc-P-1295614-638703614729684390.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يكاد كل سوري على وجه الأرض يعرف "حي التضامن" جنوب العاصمة دمشق، الذي شهد احدى أبشع المجازر على الإطلاق.

ففي حفرة طويلة في هذا الحي الذي تغيرت معالمه جراء الحرب، وطمره الركام، رميت عشرات الجثث لمعتقلين سوريين تمت تصفيتهم من قبل عمناصر في الجيش السوري بدم بارد عام 2013.
Advertisement
إلا أنه منذ سقوط نظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من الشهر الحالي بدأت المعلومات تطفو عن العديد من الانتهاكات. ففي تلك المنطقة أكد أطفال وسكان محليون للعربية/الحدث أنهم يعثرون يوميا على بقايا عظام، يبدو أنها بشرية.

كما أوضحت احدى السيدات ممن يقطن هناك أن تلك العظام تعود بلا شك لمعتقلين ولا بد أن تدفن، بعد أن يعرف أهلها وذويها.

وكانت أكثر من مقبرة جماعية وجثث عثر عليها في أماكن متفرقة في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:07 | 2024-12-21
01:04 | 2024-12-21
00:26 | 2024-12-21
00:20 | 2024-12-21
00:15 | 2024-12-21
00:07 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24