Advertisement

عربي-دولي

قرار سويدي بشأن تمويل "الأونروا" ولازاريني يدعو لإعادة النظر فيه

Lebanon 24
21-12-2024 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1295619-638703622383033465.jpg
Doc-P-1295619-638703622383033465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السويد، الجمعة، عن نيتها وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولكنها أكدت التزامها بتقديم مساعدات لغزة عبر منظمات أخرى.

وأوضحت الحكومة السويدية أن التمويل المخصص لغزة سيبلغ 800 مليون كرونة (حوالي 72 مليون دولار) في عام 2025، فيما ستوقف المساعدات التي كانت تقدمها للأونروا والتي بلغت 451 مليون كرونة في عام 2024.
Advertisement

يأتي هذا القرار في ظل تشريع أقره الكنيست الإسرائيلي يمنع أنشطة الأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية، مع التلويح بإجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثة أخرى. وقد زادت الانتقادات الإسرائيلية للأونروا منذ بدء الحرب في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وقد صرح وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي بنيامين دوسا على منصة "إكس" بأن قرارات الكنيست تجعل عمل الأونروا "أكثر صعوبة وربما مستحيلاً". وأكد دوسا أن المساعدات السويدية ستوجه الآن إلى منظمات أخرى، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف لضمان وصولها للمستفيدين.

وأشار دوسا إلى وجود "أزمة ثقة" تعاني منها الأونروا، مضيفاً أن القرار السويدي جاء لضمان استخدام المساعدات بشكل فعّال.

من جهته، وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قرار السويد بأنه "مخيب للآمال" ويأتي "في أسوأ وقت بالنسبة للاجئين الفلسطينيين". وأضاف أن هذا اليوم "يُعد يوماً حزيناً"، معرباً عن أمله في أن تعيد السويد النظر في قرارها، وتواصل دعم اللاجئين الفلسطينيين من خلال الأونروا.

تجدر الإشارة إلى أن الأونروا تقدم خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:28 | 2024-12-21
04:20 | 2024-12-21
03:52 | 2024-12-21
03:36 | 2024-12-21
03:19 | 2024-12-21
03:07 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24