قرار سويدي بشأن تمويل "الأونروا" ولازاريني يدعو لإعادة النظر فيه

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أعلنت السويد، الجمعة، عن نيتها وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولكنها أكدت التزامها بتقديم مساعدات لغزة عبر منظمات أخرى.وأوضحت الحكومة السويدية أن التمويل المخصص لغزة سيبلغ 800 مليون كرونة (حوالي 72 مليون دولار) في عام 2025، فيما ستوقف المساعدات التي كانت تقدمها للأونروا والتي بلغت 451 مليون كرونة في عام 2024.يأتي هذا القرار في ظل تشريع أقره الكنيست الإسرائيلي يمنع أنشطة الأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية، مع التلويح بإجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثة أخرى. وقد زادت الانتقادات الإسرائيلية للأونروا منذ بدء الحرب في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.وقد صرح وزير التعاون الإنمائي الدولي السويدي بنيامين دوسا على منصة "إكس" بأن قرارات الكنيست تجعل عمل الأونروا "أكثر صعوبة وربما مستحيلاً". وأكد دوسا أن المساعدات السويدية ستوجه الآن إلى منظمات أخرى، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف لضمان وصولها للمستفيدين.وأشار دوسا إلى وجود "أزمة ثقة" تعاني منها الأونروا، مضيفاً أن القرار السويدي جاء لضمان استخدام المساعدات بشكل فعّال.من جهته، وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قرار السويد بأنه "مخيب للآمال" ويأتي "في أسوأ وقت بالنسبة للاجئين الفلسطينيين". وأضاف أن هذا اليوم "يُعد يوماً حزيناً"، معرباً عن أمله في أن تعيد السويد النظر في قرارها، وتواصل دعم اللاجئين الفلسطينيين من خلال الأونروا.تجدر الإشارة إلى أن الأونروا تقدم خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.