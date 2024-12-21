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ماسك يُهاجم شولتس بعد حادثة الدهس المروعة.. وسياسيون ألمان يستنكرون

Lebanon 24
21-12-2024 | 01:38
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وصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك بتغريدة على حسابه في "إكس"، ليل الجمعة-السبت، المستشار الألماني أولاف شولتس بالأحمق الغبي وغير الكفء، معتبرا أنه عليه الاستقالة بعد حادث الدهس المروع الذي شهدته أمس مدينة ماغدبورغ.
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وقبل ذلك بساعات قليلة أيضاً، روج لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، مؤكدا أنه الوحيد "القادر على إنقاذ ألمانيا"، قبل شهرين من الانتخابات العامة المبكرة المرتقبة في البلاد.
ما استدعى استنكارا من قبل عدد من السياسيين الألمان، إذ وصف وزير الصحة كارل لوترباخ، خوض ماسك في الجدل السياسي الألماني بـ"المهين".

"يثير إشكالية كبيرة"
كما اعتبر أنه يثير إشكالية كبيرة، قبل أسابيع من الانتخابات المبكرة.

من جهته، رفض شولتس التعليق على المنشور قائلا: "لدينا في ألمانيا حرية تعبير، وهذا ينطبق أيضًا على أصحاب الملايين". كما أردف منوها بأن "حرية التعبير تعني أيضًا القدرة على قول أشياء غير صحيحة".

في حين رفض عضو البرلمان الأوروبي السابق إلمار بروك تعليق ماسك، ووصفه بأنه "أوهام ملوك التكنولوجيا الأميركيين بالهيمنة على العالم".

في المقابل، أشادت رئيسة الحزب البديل ومرشحته للمنافسة على منصب المستشار، أليس فايدل، بمنشور ماسك. وكتبت تغريدة قائلة: "نعم! أنت على حق تماما يا إيلون ماسك!".

يشار إلى أنه قبل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في ألمانيا في 23 شباط المقبل، احتل حزب "البديل من أجل ألمانيا" المركز الثاني في استطلاعات الرأي بنسبة 19%.

وأتى خلف التحالف المسيحي الذي حصل على أكثر من 30%. (سكاي نيوز)

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