بسبب هجوم أوكراني.. توقف العمليات مؤقتا بمطار روسي

Advertisement

أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا "روسافياتسيا"، عبر تطبيق تلغرام للمراسلة، اليوم السبت ان مطار قازان علق رحلات الوصول والمغادرة في أعقاب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة.وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الهجوم استهدف مجمعا سكنيا في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو.وقالت وكالة تاس إنه تم تسجيل 8 ضربات بطائرات مسيرة، 6 منها على مبان سكنية.ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات المحلية القول إنه لم ترد بلاغات عن وقوع أي خسائر بشرية.تدمير 19 مسيرة أوكرانيةمن جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت خلال الليل 19 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق 4 مقاطعات في روسيا والبحر الأسود.وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات أوكرانية دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية مسيّرة".(سكاي نيوز)