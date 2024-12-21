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نهاية عقود من الوجود العسكري في منطقة الساحل.. القوات الفرنسية تبدأ الانسحاب من تشاد

Lebanon 24
21-12-2024 | 03:52
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إيذانًا ببدء انسحاب القوات الفرنسية، غادرت فرقة من 120 جنديًا تشاد أمس الجمعة من إحدى آخر المستعمرات السابقة التي لا تزال فرنسا تحتفظ بوجود عسكري بها.

وشاهدت وكالة رويترز القوات الفرنسية وهي تستقل طائرتها وتغادر مطار نجامينا، في أعقاب القرار المفاجئ الذي اتخذته تشاد في 28 تشرين الثاني بإنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع باريس.
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وتأتي هذه الخطوة بعدما سحبت فرنسا قواتها بالفعل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في السنوات الأخيرة.

وكانت عملية الانسحاب بدأت رسميًا في وقت سابق من هذا الشهر برحيل طائرتين حربيتين فرنسيتين من طراز ميراج في 10 كانون الأول .

وتشير هذه المغادرة إلى نهاية عقود من الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل ويختتم العمليات العسكرية الفرنسية المباشرة ضد المتشددين في المنطقة.

يشار إلى أنه في 28 تشرين الثاني، أنهت حكومة تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في الحرب ضد المسلحين المتشددين في المنطقة، اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في خطوة غير متوقعة فاجأت المسؤولين الفرنسيين.
ولا يزال لدى فرنسا حوالي 1000 جندي متمركزين في تشاد، ومن المتوقع أن يستغرق الانسحاب الكامل عدة أسابيع.(سكاي نيوز)


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