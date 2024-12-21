Advertisement

عربي-دولي

شاهدوا لحظة سقوط الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن في وسط إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2024 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1295716-638703777209532313.jpg
Doc-P-1295716-638703777209532313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أظهرت لحظة سقوط صاروخ باليستي فرط صوتي أطلق من اليمن على وسط إسرائيل.

وبينت الفيديوهات لحظة انفجار الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن في حديقة عامة بجنوب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.
 
Advertisement
 
كما أظهرت اللقطات المتداولة من الحديقة حفرة في المكان الذي سقط فيه الصاروخ.
 
 
وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ.

كما أظهرت اللقطات المتداولة من الحديقة حفرة في المكان الذي سقط فيه الصاروخ.

وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ.

وتسبب إطلاق الصاروخ في انطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل، ما أدى إلى هرع ملايين الأشخاص إلى الملاجئ.

وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي يتسبب فيها صاروخ أطلقه الحوثيون في انطلاق صافرات الإنذار وسط البلاد في منتصف الليل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في تل أبيب، قائلا إن "محاولات اعتراضه باءت بالفشل". وأضاف أنه يجري التحقيق في تفاصيل الحادث.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ.(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-12-21
06:57 | 2024-12-21
06:43 | 2024-12-21
06:15 | 2024-12-21
06:06 | 2024-12-21
06:02 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24