شاهدوا لحظة سقوط الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن في وسط إسرائيل (فيديو)

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أظهرت لحظة سقوط صاروخ باليستي فرط صوتي أطلق من اليمن على وسط إسرائيل.



وبينت الفيديوهات لحظة انفجار الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن في حديقة عامة بجنوب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

Yemen’s Houthis Launch Ballistic Missile at Tel Aviv

Israel’s military confirms it failed to intercept the missile targeting its capital, launched by Yemen’s Houthis pic.twitter.com/TpDqX8xE9V — Uncensored News (@Uncensorednewsw) December 21, 2024 Advertisement

كما أظهرت اللقطات المتداولة من الحديقة حفرة في المكان الذي سقط فيه الصاروخ.

C’est donc cette aire de jeux à Tel Aviv qui a été touchée par le missile balistique Houthis la nuit dernière. Le groupe terroriste pro-iranien prétend avoir visé « un site sensible ». pic.twitter.com/Hb2oXCF9am — Chrystopher Barolin (@ChrysBarolin) December 21, 2024

وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ.



كما أظهرت اللقطات المتداولة من الحديقة حفرة في المكان الذي سقط فيه الصاروخ.



وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ.



وتسبب إطلاق الصاروخ في انطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل، ما أدى إلى هرع ملايين الأشخاص إلى الملاجئ.



وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي يتسبب فيها صاروخ أطلقه الحوثيون في انطلاق صافرات الإنذار وسط البلاد في منتصف الليل.



وأكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في تل أبيب، قائلا إن "محاولات اعتراضه باءت بالفشل". وأضاف أنه يجري التحقيق في تفاصيل الحادث.



وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ.(سكاي نيوز)







