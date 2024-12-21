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أدت إلى استشهاد أطفال.. البابا فرنسيس يدين "قسوة" غارة إسرائيلية على قطاع غزة

Lebanon 24
21-12-2024 | 04:38
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أدان البابا فرنسيس، اليوم السبت، "قسوة" غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 7 أطفال من العائلة ذاتها في قطاع غزة، بناء على ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع أمس الجمعة.

وقال الحبر الأعظم أمام أعضاء في حكومة الفاتيكان "أمس، تعرّض أطفال للقصف. هذه قسوة وليست حربا. أريد أن أقول هذا لأنّه يمسّ قلبي".
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وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال بعدما استهدفت غارة إسرائيلية، أمس الجمعة، منزلهم في شمال القطاع.

وصرّح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس "هناك 10 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة خلة بعد استهدافهم بقصف جوي على منزلهم في جباليا النزلة".

وأوضح أن جميع الضحايا من نفس العائلة، بينهم 7 أطفال أكبرهم في عمر 6 سنوات".(سكاي نيوز)

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