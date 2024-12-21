آخر معلومة.. السعودية حذّرت ألمانيا من منفذ "هجوم سوق الميلاد"

أفاد مصدر سعودي لوكالة رويترز، السبت، بأن المملكة العربية السعودية حذرت السلطات الألمانية بشأن منفذ حادث الدهس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ والذي أسفر عن عن مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل، وإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم 41 حالة خطيرة.

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وقالت الوكالة إن هذا التحذير وصل السطات الألمانية بعد أن نشر منفذ الهجوم آراء متطرفة على حسابه الشخصي على منصة إكس تهدد السلام والأمن.

التحقيق مع منفذ هجوم ماغديبورغ

وتحقق السلطات الألمانية مع طبيب سعودي تم اعتقاله كمشتبه به في قيادة السيارة، حيث ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن له تعاطفًا مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وأُصيب أكثر من 60 شخصًا، غالبيتهم بإصابات خطيرة، عندما اقتحمت السيارة الحشود المتجمعة في السوق بالمدينة الواقعة وسط ألمانيا، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون، وكان من بين القتلى طفل صغير.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلًا يبلغ من العمر 50 عاماً من السعودية يدعى طالب عبدالمحسن، ويقيم في ألمانيا منذ عام 2006، قبل أن يحصل على الإقامة الدائمة عام 2016.

أوضح المسؤولون المحليون أن المشتبه به كان يعمل طبيبًا نفسيا في بلدة قريبة، وقامت الشرطة بتفتيش منزله خلال الليل.

ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن المشتبه به كان متعاطفًا مع حزب "البديل من أجل ألمانيا".

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس مدينة ماغديبورغ في وقت لاحق يوم السبت.

ويأتي الهجوم في وقت يشهد نقاشاً متزايداً حول الهجرة والأمن في ألمانيا، التي تستعد لانتخابات مبكرة في 23 شباط.

ويتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في استطلاعات الرأي خلف المعارضة المحافظة، الدعوات لتشديد الإجراءات ضد الهجرة إلى البلاد. (بلينكس - blinx)