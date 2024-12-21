طبيب عربيّ و "مُعادٍ للإسلام".. معلومات جديدة عن منفذ هجوم ألمانيا

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وتقول الصحيفة إن المتهم في عملية الدهس والذي يبلغ من العمر 50 سنة يدعى "طاليب أ." وقد ولد في السعودية.وأضافت الصحيفة أنه يعيش في ألمانيا منذ عام 2006، ويحمل تصريح إقامة دائما في البلاد حيث يعمل كطبيب في مستشفى بيرنبورغ مختص في الطب النفسي والعلاج النفسي.وأوضحت أنه من المفترض أنه كان يعمل في وحدة لإعادة تأهيل ومعالجة السجناء المدمنين على المخدرات في ولاية ساكسونيا-أنهالت.وكشفت "بيلد"، أن "طاليب أ." لم يكن معروفا كإسلامي متطرف أو مثير للانتباه، وعكس ذلك أشارت إلى أنه قال في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" عام 2019 "أنا أعتُبر أكثر منتقدي الإسلام عدوانية في التاريخ".وذكرت أنه وفي فيديو نشر بعد الحادث مباشرة، قدم الرجل نفسه على أنه "طاليب أ." طبيب نفسي يعمل في ألمانيا، حيث تحدث عن أن منتقدي الإسلام في ألمانيا يتعرضون للملاحقة "بنشاط وبشكل إجرامي".وشارك المشتبه به أيضا محتوى يشيد بحزب البديل من أجل ألمانيا وموقفه من الإسلام، ونشر صورة معدلة للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل وهي تحمل لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "لقد دمرت أوروبا".وفي ما يبدو أنه وصف لملفه الشخصي على منصة "اكس"، كتب حسب "بيلد" أن "ألمانيا تطارد طالبي اللجوء السعوديين داخل وخارج ألمانيا لتدمير حياتهم" و"ألمانيا تريد أسلمة أوروبا".كذلك، أكدت مجلة "دير شبيجل" أن المشتبه به متعاطف مع أفكار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.وتحقق السلطات الألمانية مع الطبيب السعودي الذي يشتبه بأنه هو من قاد السيارة.وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على سعودي يبلغ من العمر 50 عاما ويعيش في ألمانيا منذ ما يقرب من 20 عاما.ولم تذكر الشرطة اسم الرجل ولم يتسن بعد التواصل معها للتعقيب على تقرير ارتفاع عددالقتلى.وقال مسؤولون محليون إن الرجل يعمل طبيبا في بلدة مجاورة، وفتشت الشرطة منزله الليلة الماضية.إلى ذلك، قال مصدر سعودي لـ"رويترز" إن المملكة حذرت السلطات الألمانية من المهاجم بعد أن نشر آراء متطرفة تهدد السلام والأمن على حسابه الشخصي على موقع "إكس".