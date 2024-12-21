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روسيا تسيطر على قرية في منطقة أساسية شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
21-12-2024 | 06:02
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أعلنت روسيا سيطرة قواتها على قرية جديدة في منطقة أساسية في شرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات التابعة لها "حررت بلدة أوستروفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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وأفادت الوزارة، أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، سيطرت على بلدة أوستروفسكي في دونيتسك.

 وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات الجنوب، تم تحرير قرية أوستروفسكي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وعلى الصعيد ذاته، نقلت رويترز عن وكالات أنباء روسية قولها إن القوات الروسية تمكنت أمس الجمعة من السيطرة على قرية كوستيانتينوبولسك في مقاطعة دونيتسك الواقعة شرقي أوكرانيا.
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