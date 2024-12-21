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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، مقتل موظف في سفارة إيران لدى سوريا بعد إطلاق النار على سيارته في دمشق.وأعلن المتحدث اكتشاف جثة القتيل والتعرف عليها ونقلها إلى إيران في الأيام الماضية، مطالباً الحكومة السورية الانتقالية بتحمل مسؤوليتها، وبتحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، اليوم السبت.وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية الايرانية تتابع القضية بالشكل المناسب عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية.