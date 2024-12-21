Advertisement

عربي-دولي

مقتل موظف في سفارة إيران لدى سوريا بعد إطلاق النار على سيارته

Lebanon 24
21-12-2024 | 06:06
A-
A+
Doc-P-1295747-638703832964478740.jpg
Doc-P-1295747-638703832964478740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، مقتل موظف في سفارة إيران لدى سوريا بعد إطلاق النار على سيارته في دمشق.

وأعلن المتحدث اكتشاف جثة القتيل والتعرف عليها ونقلها إلى إيران في الأيام الماضية، مطالباً الحكومة السورية الانتقالية بتحمل مسؤوليتها، وبتحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، اليوم السبت.
Advertisement

وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية الايرانية تتابع القضية بالشكل المناسب عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-12-21
06:57 | 2024-12-21
06:43 | 2024-12-21
06:15 | 2024-12-21
06:02 | 2024-12-21
06:00 | 2024-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24