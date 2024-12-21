من مؤسسي "جبهة النصرة".. من هو "وزير خارجية سوريا" الجديد؟

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وذكر موقع "إرم نيوز" أن شيباني هو من مؤسسي جبهة النصرة مع أبو محمد الجولاني، وينحدر من قرية أبو راسين بريف الحسكة، وله عدة ألقاب منها أبو عائشة ومنها حسام الشافعي، وكلها أسماء وهمية لنفس الشخص وكان يقيم في تركيا حتى 2024.واستلم شيباني المسؤول الإعلامي لمركزية جبهة النصرة وكان مشرفاً على المراسلات بين الجولاني وأمراء في داعش والقاعدة.يذكر أن السطات السورية الجديدة أجرت مؤخراً عدداً من التعيينات في الوظائف الرئيسية، وكان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، عزام غريب المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.