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عربي-دولي
بعد 13 عامًا من إغلاقها.. دولة عربية تعيد فتح سفارتها في دمشق
Lebanon 24
21-12-2024
|
07:34
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أعلنت دولة قطر، اليوم السبت، إعادة فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عامًا من إغلاقها، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وشاهد مراسل
وكالة "فرانس برس"،
في منطقة أبو رمانة الراقية، عملية رفع العلم فوق مبنى السفارة، الذي فتحت أبوابه منذ ساعات الصباح، بينما انهمك عمال في تنظيف البناء وباحته وإزالة كتابات عن جدرانه.
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وقطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول.
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