بعد 13 عامًا من إغلاقها.. دولة عربية تعيد فتح سفارتها في دمشق

وكالة "فرانس برس"،

Advertisement

وشاهد مراسلفي منطقة أبو رمانة الراقية، عملية رفع العلم فوق مبنى السفارة، الذي فتحت أبوابه منذ ساعات الصباح، بينما انهمك عمال في تنظيف البناء وباحته وإزالة كتابات عن جدرانه.وقطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول.