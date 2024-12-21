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عربي-دولي

بدعم من والدتها... أنباء عن طلب أسماء الأسد الطلاق للسفر من روسيا إلى لندن

Lebanon 24
21-12-2024 | 08:04
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كشفت تقارير إعلامية تركية أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، عبّرت عن استيائها من الحياة في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت صحيفة "“HABERTURK”،  أن أسماء الأسد تريد السفر إلى إنكلترا، باعتبارها حاملة الجنسية البريطانية، وذلك بدعم من والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكاتب محاماة كبير في إنكلترا، مستندة إلى  إصابة أسماء بسرطان الدم وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو.
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وقالت الصحيفة إن أسماء الأسد رفعت طلب طلاق إلى محكمة روسية للطلاق، إلى جانب طلب إذن خاص لمغادرة موسكو.

وقالت الصحيفة: "سيتضح خلال الفترة المقبلة إذا كانت أسماء الأسد تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء في موسكو والبقاء عالقة".
 
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