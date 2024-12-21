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تصريح إسرائيلي جديد.. ماذا أعلن عن المنطقة العازلة في الجولان؟

Lebanon 24
21-12-2024 | 08:40
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كشف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "مجلس الأمن الدولي وافق على تمديد مهمة قوات فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (يوندوف) في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان لمدة ستة أشهر إضافية".
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أضاف: "إن إسرائيل ستستمر في التعاون مع قوة الأمم المتحدة العاملة في الميدان، وسنستمر في مراقبة التطورات في سوريا".
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