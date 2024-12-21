شولتس متفقدًا مسرح جريمة "ماغدبورغ": عمل فظيع ومجنون

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الهجوم على سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الألمانية، يوم أمس، والذي خلف 5 قتلى على الأقل، ونحو 200 جريح، بأنه "عمل فظيع ومجنون".



أثناء تفقده مسرح الجريمة اليوم السبت، اشار شولتس إلى أنّه "لا يوجد مكان أكثر سلمية وبهجة من سوق عيد الميلاد، يا له من عمل فظيع، حيث أصيب وقتل كثير من الناس هناك، بهذه الوحشية"، معلناً عن إجراء تحقيق شامل في الجريمة.

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وأكّد أن "من المهم الآن إجراء تحقيقات تتسم بأقصى قدر من الدقة"، متابعاً "لا ينبغي ترك أي شيء دون فحص، وهذا ما سيحدث".

وشدد على ضرورة فهم مرتكب الجريمة وأفعاله ودوافعه بعناية والرد عليها بالعواقب الجنائية.



وفي سياق متصل، أكد شولتس أن "من المهم بالنسبة له في مثل هذا الحدث الرهيب "أن نبقى سويا كدولة، وأن نتضافر سويا، وأن نتعاضد مع بعضنا البعض، حتى لا تحدد الكراهية تعايشنا المشترك".



وأضاف أنه "لا ينبغي السماح لأولئك الذين يزرعون الكراهية بأن يفلتوا من العقاب، كما شدد على ضرورة التصدي للجناة بأقصى قوة القانون". (سكاي نيوز)