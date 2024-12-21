أحد أبرز القادة التي أطاحت بنظام الأسد.. الجولاني يعين أبو قصرة وزيرا للدفاع

أعلن القائد العام لغرفة التنسيق العسكري، أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني"، أن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد.

Advertisement

وفي السياق ذاته، ذكر البيان أنه تم تكليف المهندس مرهف أبو قصرة بأعمال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.



وأبو قصرة حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وعمل كمهندس القدرات العسكرية في المناطق المحررة منذ انطلاق العمليات المسلحة، حيث قاد معظم العمليات.

ووفقاً لقناة "الجزيرة"، مرهف أبو قصرة هو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. (وكالات)