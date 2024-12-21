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نشرت صورة نجل نتنياهو على شواطئ ميامي.. رسالة من القسام لذوي الأسرى

Lebanon 24
21-12-2024 | 13:28
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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة تضمنت صورة يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شواطئ ميامي الأميركية.

وقالت القسام في رسالتها: "هذا يائير في ميامي بعيدا عن الخطر فما الذي يدفع نتنياهو للبحث عن صفقة شاملة بشأن الأسرى".
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وتزامنت الرسالة مع تصعيد كبير يمارسه ذوو الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بعقد صفقة شاملة حتى لو كان ثمنها هو وقف الحرب. (الجزيرة)
 
 
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