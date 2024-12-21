نشرت صورة نجل نتنياهو على شواطئ ميامي.. رسالة من القسام لذوي الأسرى

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة تضمنت صورة يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شواطئ ميامي الأميركية.



وقالت القسام في رسالتها: "هذا يائير في ميامي بعيدا عن الخطر فما الذي يدفع نتنياهو للبحث عن صفقة شاملة بشأن الأسرى".

Advertisement