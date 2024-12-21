Advertisement

عربي-دولي

إعلان حالة الطوارئ في هذه المدينة.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-12-2024 | 14:25
A-
A+
Doc-P-1295890-638704133042972879.jpg
Doc-P-1295890-638704133042972879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات المحلية في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم حالة الطوارئ بسبب تسرب المازوت من ناقلة غرقت في المنطقة مؤخرا.

وأشار نائب رئيس حكومة القرم، إيغور ميخايليتشنكو، إلى أن أفراد وزارة الطوارئ يشاركون في تنظيف الشاطئ من المازوت، موضحا أنه يشارك في العملية 112 شخصا وسفينتان و12 قطعة معدات.
Advertisement

يذكر أن ناقلتي نفط روسيتين غرقتا في مضيق كيرتش يوم الأحد الماضي بنتيجة العاصفة في المنطقة.

ولقي شخص واحد مصرعه جراء الحادث، فيما تم إجلاء بقية أفراد طاقمي السفينتين، وتسبب الحادث أيضا بتسرب المازوت إلى مياه البحر الأسود وتلويث شواطئ إقليم كراسنودار والقرم. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:29 | 2024-12-22
06:15 | 2024-12-22
06:02 | 2024-12-22
05:30 | 2024-12-22
05:21 | 2024-12-22
05:05 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24