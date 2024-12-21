إعلان حالة الطوارئ في هذه المدينة.. ما السبب؟

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أعلنت السلطات المحلية في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم حالة الطوارئ بسبب تسرب المازوت من ناقلة غرقت في المنطقة مؤخرا.وأشار نائب رئيس حكومة القرم، إيغور ميخايليتشنكو، إلى أن أفراد وزارة الطوارئ يشاركون في تنظيف الشاطئ من المازوت، موضحا أنه يشارك في العملية 112 شخصا وسفينتان و12 قطعة معدات.يذكر أن ناقلتي نفط روسيتين غرقتا في مضيق كيرتش يوم الأحد الماضي بنتيجة العاصفة في المنطقة.ولقي شخص واحد مصرعه جراء الحادث، فيما تم إجلاء بقية أفراد طاقمي السفينتين، وتسبب الحادث أيضا بتسرب المازوت إلى مياه البحر الأسود وتلويث شواطئ إقليم كراسنودار والقرم. (روسيا اليوم)