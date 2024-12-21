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عربي-دولي

كارثة جديدة.. فيضان غير مسبوق يغرق هذه الدولة ويهدد جزيرة تاريخية بالزوال!

Lebanon 24
21-12-2024 | 14:37
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اجتاحت مياه النيل الأبيض في السودان العديد من المناطق في فيضان مدمر، مهددة حياة الآلاف من المواطنين.

وغمرت المياه القرى والمنازل، فيما تواصل جهود التصدي التراجع أمام هذا التحدي الكارثي، ما يجعل الوضع في البلاد أكثر مأساوية.
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كما تشير التوقعات إلى أن الأيام المقبلة ستكون أكثر قسوة، مع استمرار ارتفاع منسوب النيل الأبيض بشكل يهدد بغرق كامل للمدن والقرى الواقعة على ضفافه. (العربية)
 
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