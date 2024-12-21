ترامب يعيّن منتج "ذا أبرنتيس" مبعوثًا خاصًا إلى المملكة المتحدة

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، تعيين مارك بورنيت، منتج برنامجه التلفزيوني الواقعي الشهير "ذا أبرنتيس"، مبعوثًا خاصًا لإدارته إلى المملكة المتحدة.مارك بورنيت، البالغ من العمر 64 عامًا، هو مبتكر البرنامج الذي ساهم بشكل كبير في شهرة ترامب عالمياً من خلال مشاهده الشهيرة لطرد المتسابقين المتنافسين على مناصب في شركاته. كما عُرف بورنيت بإبداعه في برامج ناجحة مثل "سيرفايفر" و"شارك تانك"، وكان يشغل سابقًا منصب رئيس مجموعة (إم جي إم) التلفزيونية العالمية.وفي خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، قال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إن بورنيت سيتولى مهام تعميق الروابط الدبلوماسية مع المملكة المتحدة، مع التركيز على التجارة، الاستثمار، والتبادل الثقافي.يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تعيين الحكومة البريطانية بيتر ماندلسون سفيرًا جديدًا لدى الولايات المتحدة، في مسعى لتعزيز العلاقات مع إدارة ترامب، وتجنب أزمات تجارية، والحفاظ على التحالف المشترك في ملفات كأوكرانيا. (سكاي نيوز)