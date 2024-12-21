Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعيّن منتج "ذا أبرنتيس" مبعوثًا خاصًا إلى المملكة المتحدة

Lebanon 24
21-12-2024 | 23:46
A-
A+
\
Doc-P-1295952-638704468423658595.png
Doc-P-1295952-638704468423658595.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، السبت، تعيين مارك بورنيت، منتج برنامجه التلفزيوني الواقعي الشهير "ذا أبرنتيس"، مبعوثًا خاصًا لإدارته إلى المملكة المتحدة.

مارك بورنيت، البالغ من العمر 64 عامًا، هو مبتكر البرنامج الذي ساهم بشكل كبير في شهرة ترامب عالمياً من خلال مشاهده الشهيرة لطرد المتسابقين المتنافسين على مناصب في شركاته. كما عُرف بورنيت بإبداعه في برامج ناجحة مثل "سيرفايفر" و"شارك تانك"، وكان يشغل سابقًا منصب رئيس مجموعة (إم جي إم) التلفزيونية العالمية.
Advertisement

وفي خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، قال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إن بورنيت سيتولى مهام تعميق الروابط الدبلوماسية مع المملكة المتحدة، مع التركيز على التجارة، الاستثمار، والتبادل الثقافي.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تعيين الحكومة البريطانية بيتر ماندلسون سفيرًا جديدًا لدى الولايات المتحدة، في مسعى لتعزيز العلاقات مع إدارة ترامب، وتجنب أزمات تجارية، والحفاظ على التحالف المشترك في ملفات كأوكرانيا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:29 | 2024-12-22
06:15 | 2024-12-22
06:02 | 2024-12-22
05:30 | 2024-12-22
05:21 | 2024-12-22
05:05 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24