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عربي-دولي

عن حملة الجيش الإسرائيلي في جباليا.. هذا ما كُشف

Lebanon 24
22-12-2024 | 00:39
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قدّرت صحيفة "هآرتس" أن نحو 70% من منازل مخيم جباليا شمالي قطاع غزة تعرضت للتدمير الكامل.
 
وأضافت الصحيفة أن الحملة الأخيرة على المخيم ومحيطه أدت إلى مقتل 35 جنديًا إسرائيليًا وإصابة المئات.
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كما كشفت بيانات الجيش الإسرائيلي أنه تم إجبار 96 ألف فلسطيني على مغادرة المخيم بالقوة خلال العمليات العسكرية. (الجزيرة)
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