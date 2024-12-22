عن حملة الجيش الإسرائيلي في جباليا.. هذا ما كُشف

قدّرت صحيفة "هآرتس" أن نحو 70% من منازل مخيم جباليا شمالي قطاع غزة تعرضت للتدمير الكامل.

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وأضافت الصحيفة أن الحملة الأخيرة على المخيم ومحيطه أدت إلى مقتل 35 جنديًا إسرائيليًا وإصابة المئات.كما كشفت بيانات الجيش الإسرائيلي أنه تم إجبار 96 ألف فلسطيني على مغادرة المخيم بالقوة خلال العمليات العسكرية. (الجزيرة)