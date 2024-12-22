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عربي-دولي

اتُّهم بمحاولة اغتيال عبد الناصر.. وفاة مؤسس امبراطورية الإخوان المالية

Lebanon 24
22-12-2024 | 00:46
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أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وفاة يوسف ندا، أحد أبرز قياداتها التاريخية ومؤسس إمبراطوريتها المالية، عن عمر يناهز 94 عاماً.
وُلد ندا في الإسكندرية عام 1931، وانضم إلى جماعة الإخوان عام 1947. بعد تخرجه في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، اعتُقل عام 1954 إثر اتهامه بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر.
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أُفرج عنه عام 1956 ليبدأ مسيرة اقتصادية واسعة، إذ أسس نشاطه المالي في ليبيا ثم انتقل إلى النمسا، حيث لُقّب بـ"ملك الأسمنت في البحر المتوسط".

في عام 1988، أسس يوسف ندا "بنك التقوى" في جزر البهاما مع القيادي غالب همت، ليصبح أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية. ساهم البنك في تمويل أنشطة الجماعة، ما جعله شخصية بارزة في الاقتصاد الإسلامي والعالمي.

واجه ندا اتهامات عدة، أبرزها تمويل عمليات إرهابية لجماعة الإخوان. وأُدرج اسمه عام 2024 ضمن قوائم الإرهاب المصرية بناءً على طلب النيابة العامة، حيث أُدين في القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

فر ندا من ليبيا إلى اليونان ثم سويسرا بعد ثورة أيلول 1969، وأسس شركات اقتصادية لخدمة الجماعة. ظل شخصية محورية في تمويل أنشطتها، ما أثار جدلاً واسعاً حول دوره السياسي والاقتصادي. (العربية)




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