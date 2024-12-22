بكين: واشنطن "تلعب بالنار"

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أعربت الحكومة الصينية، اليوم الأحد، عن احتجاجها على إعلان الولايات المتحدة عن تقديم مبيعات ومساعدات عسكرية لتايوان، محذرة واشنطن من أنها "تلعب بالنار".ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس السبت، على تقديم معدات وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري بنحو 571 مليون دولار لتايوان.وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، بشكل منفصل، أمس الأول الجمعة، الموافقة على مبيعات عسكرية لتايوان بقيمة 295 مليون دولار.ودعت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، الولايات المتحدة إلى وقف تسليح تايوان والتوقف عن "التحركات الخطيرة التي تقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان". (سكاي نيوز)