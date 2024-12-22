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إقتصاد

أزمة في "ستاربكس".. عمالها يوسعون إضرابهم في أميركا

Lebanon 24
22-12-2024 | 05:00
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قال اتحاد يمثل أكثر من ‭10‬ آلاف من العاملين في المقاهي إن عاملين في سلسلة "ستاربكس" وسعوا إضرابهم ليشمل أربع مدن أميركية أخرى من بينها نيويورك.
 
وأضاف اتحاد (وركرز يونيتد) في بيان في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن الإضراب لمدة خمسة أيام الذي بدأ يوم الجمعة وأسفر في البداية عن إغلاق مقاهي "ستاربكس" في لوس انجلوس وشيكاغو وسياتل توسع ليشمل نيوجيرزي ونيويورك وفيلادلفيا وسانت لويس. ولم يحدد مكان الإضراب في نيوجيرزي.
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ولم ترد "ستاربكس" بعد على طلب للحصول على تعليق خارج ساعات العمل العادية.
 
ووصلت المحادثات بين سلسلة المقاهي والاتحاد إلى طريق مسدود بسبب نقاط خلاف لم يتم التوصل لحل بشأنها حول الأجور وعدد الموظفين وجداول العمل مما أدى إلى الإضراب.
 
ويشمل الإضراب عشر مدن، بما في ذلك كولومبوس ودينفر وبيتسبرغ، خلال موسم العطلات المزدحم وهو ما قد يؤثر على مبيعات عيد الميلاد للشركة.
 
وأشار الاتحاد يوم الجمعة إلى أن الإضراب قد يمتد إلى "مئات المتاجر" بحلول يوم الثلاثاء الذي سيوافق عشية عيد الميلاد.
 
 
وبدأت شركة "ستاربكس" مفاوضات مع الاتحاد في أبريل. وقالت هذا الشهر إنها عقدت أكثر من ثماني جلسات تفاوض تم خلالها التوصل إلى 30 اتفاقاً.
 
وتشغل الشركة أكثر من 11 ألف مقهى ومتجر في الولايات المتحدة وتوظف عاملين يصل عددهم إلى نحو 200 ألف. (بلينكس - blinx)

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