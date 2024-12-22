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عربي-دولي

سرقة هوليوودية في محل ذهب... إليكم هذا الفيديو الذي وثقها

Lebanon 24
22-12-2024 | 06:46
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شهدت بلدة الظاهرية جنوب الخليل في فلسطين صباح اليوم الأحد، حادثة سرقة استهدفت أحد محال الصاغة، حيث قام مجهول يحمل قطعة حديدية بتحطيم واجهة المحل، وسرق كمية من الذهب، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.
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وأكد العقيد ارزيقات أن الشرطة باشرت على الفور إجراءات البحث والتحري في الحادثة، لجمع الأدلة والتوصل إلى هوية الفاعل.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودها لضمان استعادة المسروقات وتقديم مرتكب الجريمة للعدالة. (العربية)
 
 

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