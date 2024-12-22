صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و259 شهيدا و107 ألفا و627 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن إحصائها اليومي لضحايا الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع منه 443 يوما.وقالت الوزارة: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفا و259 شهيدا و107 ألفا و627 مصابا منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023”.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي “ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.وقالت الوزارة إن “عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”، نتيجة القيود الإسرائيلية. (راي اليوم)