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فيدان يلتقي أحمد الشرع بدمشق

Lebanon 24
22-12-2024 | 08:50
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قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن وزير الخارجية هاكان فيدان التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، في دمشق.
وأظهرت صور ولقطات نشرتها الوزارة فيدان والجولاني، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا وزعيم جماعة هيئة تحرير الشام التي قادت عملية الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أسبوعين، وهما يتعانقان ويتصافحان.
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وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إن فيدان سيتوجه إلى دمشق لإجراء مناقشات مع الإدارة الجديدة في سوريا.
وهذه ثاني زيارة يجريها مسؤول تركي كبير إلى سوريا بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر. فقد زار رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين دمشق في 12منه، والتقى الجولاني. (الحرة)




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