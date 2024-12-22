السوداني: العراق استعاد دوره الريادي في المنطقة

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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن العراق استعاد دوره الريادي في المنطقة وأصبح بلدا مؤثرا وفاعلا في محيطه.وأكد السوداني في لقاء جمعه مع شيوخ عشائر ووجهاء محافظة نينوى أن العراق اليوم يطرح المبادرات والحلول والمواقف التي تتناسب مع التحديات في المنطقة. وأضاف السوداني: "بادرنا إلى إجراء اتصالات وزيارات مع الدول الشقيقة وأطلقنا مبادرة لإرساء الأمن في سوريا وقدمنا ورقة عراقية في مؤتمر العقبة بالأردن بشأن سوريا وحظيت بترحيب جميع الأشقاء".وقد افتتح السوداني مبنى محافظة نينوى الجديد، أحد أبرز المشاريع المتوقفة التي أُعيد العمل بها ضمن النهج الحكومي المعتمد في إكمال المشاريع المتلكأ في إنجاز تنفيذها والمتوقفة عن العمل.وقام السوداني بجولة في المبنى الجديد واطلع على أقسامه وما تضمنه من مرافق، مشيدا بما تحقق من إنجاز مهم ضمن مساعي إعادة البناء والإعمار.كما وجه السوداني بافتتاح مطار الموصل الدولي يوم 10 حزيران المقبل. (روسيا اليوم)