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عربي-دولي

ضابطٌ يمنيّ ذهب للدراسة في سوريا واختفى عام 2012... هذا إسمه

Lebanon 24
22-12-2024 | 10:12
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عثر مواطنون سوريون على أحد الضباط اليمنيين الخمسة الذين أرسلوا إلى سوريا للدراسة، وأُخفي مصيرهم منذ عام 2012، وذلك بعد نحو أسبوعين من إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأكد المركز الأميركي للعدالة "ACJ" أنه تم العثور على حسن محمد يحيى الوهيب، أحد الضباط اليمنيين المفقودين في سوريا منذ عام 2012، في أحد مستشفيات دمشق وهو في حالة صحية ونفسية سيئة تستدعي رعاية صحية وإعادته إلى أسرته في اليمن.
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وقال المركز في بيان، إن الحكومة اليمنية وعبر سفارتها في العاصمة الأردنية عمان بذلت جهودا في متابعة المختطفين اليمنيين والتواصل مع الحكومة الانتقالية في سوريا للوصول إلى الوهيب، داعيًا إلى اتخاذ خطوات سريعة لإعادته إلى بلده وضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة له واستمرار البحث عن بقية المختطفين.

وأوضح البيان، ان مصير باقي الضباط المفقودين، وهم: محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، أحمد علي ردمان، والطبيب رياض العميسي ما يزال غامضًا حتى الآن. (العربية)
 
 
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