الأونروا: لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا

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أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الأحد، أن جميع قواعد الحرب تُنتهك بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال لازاريني: "لكل الحروب قواعد، إلا أنه تم انتهاك جميع هذه القواعد في غزة، الهجمات على المدارس والمستشفيات باتت أمرا شائعا، ولا ينبغي للعالم التعود على ذلك".وأضاف: "لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا".(الاناضول)