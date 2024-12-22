إسرائيل تنفي مغادرة أي وفد لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى القاهرة

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نفى مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول اليوم الأحد، مغادرة أي وفد سياسي أو أمني إسرائيلي إلى القاهرة في إطار التوصل لصفقة وقف الحرب في غزة.وحسب القناة الـ14 الإسرائيلية، أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن أي وفد لم يذهب إلى القاهرة، وأن أي تقرير كتبته وسائل الإعلام سواء العربية أو العبرية عن هذا الشأن ليس حقيقيا.وكانت قد ترددت أنباء في بعض المواقع الإخبارية تزعم أن وفدا أمنيا إسرائيليا وصل إلى القاهرة لإجراء مناقشات حول قضايا أمنية تتعلق بصفقة الرهائن مع حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكانت قد أعلنت حركة "حماس" في بيان رسمي أن كبار مسؤوليها التقوا في القاهرة مع كبار مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق وأصبح أقرب منه في أي وقت مضى، إذا توقفت إسرائيل عن فرض شروط جديدة.ومساء أمس السبت، انطلقت موجة جديدة من التظاهرات الحاشدة في إسرائيل مطالبة بابرام اتفاق فوري يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح خلال اجتماع مغلق في الكنيست يوم الاثنين الماضي، بأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" أصبحت أكثر قربا منذ الصفقة التي نفذت العام الماضي. (روسيا اليوم)