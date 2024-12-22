عائشة الدبس.. أول امرأة في الحكومة السورية الجديدة





وبهذا التعيين، أصبحت الدبس أول امرأة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة.

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وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الدعوات المستمرة لإدماج المرأة السورية ضمن دوائر السلطة الجديدة، خلال مرحلة إعادة البناء الوطني وبعدها. أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، بقيادة أحمد الشرع، عن تعيين عائشة الدبس في منصب مسؤولة مكتب شؤون المرأة.وبهذا التعيين، أصبحت الدبس أول امرأة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة.وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الدعوات المستمرة لإدماج المرأة السورية ضمن دوائر السلطة الجديدة، خلال مرحلة إعادة البناء الوطني وبعدها.

ونشرت إدارة الشؤون السياسية الجديدة عبر حسابها على منصة "إكس" صورة لعائشة الدبس، مرفقة برقم هاتفها في حال رغبت أي جهة في التواصل مع مكتب شؤون المرأة، الذي يعنى "بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية"، وفقا لما ذكرته التغريدة.



وتأتي هذه الخطوة بعد الجدل الذي أثير حول تصريحات المتحدث الرسمي للإدارة السياسية، عبيدة أرناؤوط، الذي تحدث عن محدودية دور المرأة في المجتمع السوري، ورفضه توليها مناصب معينة.



وردت الدبس عبر صفحتها على موقع فيسبوك وقالت "اللهم أعنا على حمل الأمانة وأدائها على الوجه الذي ترضى به عنا وأعنا يارب وأعطنا القوة والعزيمة والصبر لنعيد البسمة والأمل والحياة والتطور لسوريتنا الجميلة".



من هي عائشة الدبس؟

تعرف عن نفسها عبر حسابها في "فيسبوك" بأنها "شخصية عامة وناشطة في مجال تطوير المرأة وتنمية العمل المدني والإنساني"، لها "تاريخ في النشاط الإنساني في سوريا، وفي مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا"، وفقا للتقارير الإعلامية المحلية.

كما شاركت في منتصف عام 2022 في لقاء مع سفير دولة الكويت لمناقشة قضايا "العمل المدني الإنساني" و"تعليم الطلاب السوريين"، كما أفاد الإعلام المحلي.



وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، كانت الدبس قد كتبت على صفحتها في "فيسبوك"، داعية نساء سوريا إلى "المساهمة في عودة بلدهن إلى مكانتها اللائقة".