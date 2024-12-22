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عربي-دولي

رئيس الموساد يقترح ضرب إيران للضغط على الحوثيين.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
22-12-2024 | 13:57
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قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الموساد ديفيد برنياع اقترح على المستوى السياسي توجيه ضربة لإيران بدلاً من استهداف الحوثيين، كوسيلة للضغط عليهم بعد تصاعد التوترات مع الجماعة اليمنية.

وأضافت القناة: "خلال المناقشات التي جرت على المستوى السياسي، قال برنياع إنه يجب أن نتقدم للأمام، فإذا هاجمنا الحوثيين فقط، فلن يكفي ذلك".
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وأشارت إلى أنه "جرت خلال اليوم الماضي، عدة مناقشات دراماتيكية بين روساء الأجهزة الأمنية في قمة الهرم الدفاعي".

في غضون ذلك، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحرّك "بقوة وتصميم" ضد الحوثيين، وذلك غداة إطلاقهم صاروخاً من اليمن أصاب تل أبيب وأسفر عن إصابة 16 شخصاً بجروح.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه: "كما تصرّفنا بقوة ضد الأذرع المسلحة لمحور الشر الإيراني، سنتحرّك ضد الحوثيين... بقوة وتصميم وحنكة".

واتهم نتنياهو الحوثيين بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي، مشدداً على أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تلك التهديدات.
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