ليبيا.. اصطدام حافلة بطائرة إسعاف في مطار معيتيقة الدولي

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شهد مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس حادث اصطدام حافلة بطائرة إسعاف أثناء تواجدها داخل المطار الدولي.وقد اصطدم سائق حافلة ركاب تابعة للشركة الليبية للخدمات الأرضية بجناح طائرة إسعاف رابضة في ساحة وقوف الطائرات بمطار معيتيقة الدولي.وقال مدير عام مطار معيتيقة الدولي إبراهيم فركاش في تصريح لوسائل إعلام ليبية محلية إن الأضرار التي نتجت عن عملية التصادم مع الطائرة جسيمة وبالغة".وأضاف أن طائرة الإسعاف كانت متوقفة و"حافلة النقل هي التي كانت تعمل" موضحا أن الموضوع قيد التحقيق من الجهات المختصة داخل مطار معيتيقة.وأوضح مدير عام مطار معيتيقة أن التحقيقات الإدارية جارية في الحادثة من قبل الطيران المدني، ومن المتوقع أن تتحمل شركة التأمين التعويض.ومطار معيتيقة هو مطار دولي وقاعدة جوية عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس ويشغّل رحلات جوية داخلية ودولية ورحلات للإسعاف الجوي وأخرى للطيران الخاص.ويعتبر مطار معيتيقة مركز عمليات للخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وطيران البراق، والأجنحة الليبية.وبعد إغلاق مطار طرابلس الدولي في عام 2014 بسبب تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة الحرب الأهلية الليبية، أصبح مطار معيتيقة الدولي هو المطار الوحيد الذي يخدم مدينة طرابلس. (روسيا اليوم)