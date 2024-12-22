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عربي-دولي

ترامب يتعهد بإنهاء الحروب والفوضى: سأمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

Lebanon 24
22-12-2024 | 15:26
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أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سينهي الحرب في أوكرانيا والفوضى في الشرق الأوسط وسيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب في كلمة بمناسبة أعياد الميلاد، إنه سيوجه الجيش "لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء أميركا".
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وأضاف ترامب: "سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف" وفق تعبيره.

وبخصوص علاقة الولايات المتحدة بدول الجوار قال ترامب: "أبلغت المسؤولين في المكسيك أن ما يجري على حدودنا غير مقبول" في إشارة إلى تدفق المهاجرين نحو الحدود الأميركية.
واعتبر ترامب أيضا أن بلاده "تتعرض للسرقة في قناة بنما" مشيرا إلى أن "تأمينها أمر مهم للتجارة الأميركية".

وكان ترامب قد هدد أمس السبت بإعادة السيطرة على قناة بنما، متهما بنما بفرض رسوم باهظة مقابل استخدام القناة التي تربط بين المحيطين الهادي والأطلسي.
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