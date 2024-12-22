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عربي-دولي

رئيس بنما ردا على ترامب: كل متر مربع في القناة ومحيطها يعود لنا

Lebanon 24
22-12-2024 | 15:43
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علق رئيس بنما مانويل نورييغا رداً على تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دوناد ترامب حول قناة بنما بقوله: "كل متر مربع في القناة ومحيطها يعود لنا".

وكان الرئيس المنتخب ترامب يوم الأحد مرة أخرى مسألة قناة بنما، واقترح أمام مؤتمر لمؤيديه إعادتها إلى السيطرة الأميركية في اقتراح رائع لدفع دولة ذات سيادة إلى التنازل عن أراضيها.
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وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات سريعة بشأن هذه المسألة بعد توليه منصبه في أقل من شهر واحد.
وقال ترامب في "المهرجان الأميركي" الذي أقيم في تيرن بوينت: "لقد تم منحها لبنما ولشعب بنما، لكن بها أحكام، يجب أن تعاملونا بإنصاف، وهم لم يعاملونا بإنصاف".

وأضاف: "إذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة من العطاء، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة الأميركية بالكامل وبسرعة ودون أدنى شك”.

وعندما صاح أحد الحضور قائلاً: "استرجعها"، أجاب ترامب: "هذه فكرة جيدة".

وأشار الرئيس المنتخب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الولايات المتحدة تتعرض للسرقة، معبرًا عن ذلك الإحباط من الرسوم المفروضة لاستخدام القناة.

وقال ترامب على موقع Truth Social: “إن الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما”. “هذا” الاحتيال “الكامل لبلدنا سوف يتوقف على الفور.”
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