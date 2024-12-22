بايدن قلق من امتلاك إيران لسلاح نووي

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران التي اعتراها الضعف إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفا أنه يطلع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب على هذا الخطر.

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وقال سوليفان لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية إن الضربات الإسرائيلية على منشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية، قللت من القدرات العسكرية التقليدية لطهران.



وأضاف سوليفان "ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية".