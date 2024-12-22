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عربي-دولي

في ملف دعم المقاتلين الأكراد... فيدان يرجح نهجا مختلفا لترامب

Lebanon 24
22-12-2024 | 16:27
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد خلال زيارة إلى دمشق إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدرك أن دعم تركيا أجدى من دعم المقاتلين الأكراد في سوريا.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" أنه "عندما ننظر إلى مصالح الولايات المتحدة، عندما نجري عملية حسابية لمعرفة الجهة الأكثر أهمية بين تركيا ومنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، يدرك ترامب فورا المعادلة".
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وأضاف فيدان أن ترامب رأى أنه "لا حاجة لتواجد الولايات المتحدة هنا. لم يستطع أن يفهم سبب وجود (القوات الأميركية) هناك والفائدة من ذلك"، ورجّح أن يغيّر الرئيس الأميركي المنتخب الوضع الراهن.


وتابع قائلا: "أعتقد أن ترامب سيتعامل مع هذه القضية على نحو مختلف في الولاية الجديدة، بإرادة أكثر تصميما وقوة، تعطي الأولوية للمصالح الأميركية فقط".

ولطالما أثار الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري في شمال سوريا، حفيظة تركيا.

وتعتبر أنقرة أن المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، وحدات حماية الشعب، تشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا "منظمة إرهابية".

لكن واشنطن تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي قادت المعارك للقضاء على تنظيم "داعش" في العام 2019، وتعدها مكونا أساسيا لمنع عودة المتطرفين في المنطقة.

وتنشر الولايات المتحدة قوات تابعة لها في شمال سوريا في إطار التحالف الدولي ضد المتطرفين، وقد أشار البنتاغون الأسبوع الماضي إلى أن عديد هذه القوات تضاعف هذا العام إلى نحو ألفي عنصر.

وتأمل تركيا أن يقرر ترامب سحب القوات الأميركية، وهي خطوة كاد أن يتّخذها في ولايته الأولى. (سكاي نيوز)
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