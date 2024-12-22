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عربي-دولي

عبد العاطي ولافروف يبحثان الملف السوري وتطورات غزة

Lebanon 24
22-12-2024 | 16:54
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بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي يوم الأحد، مجمل الأوضاع في المنطقة والتعاون الثنائي بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، إن الوزيرين "استعرضا أبرز المستجدات في المشهد السوري، حيث اتفقا على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته، وبما يسمح بتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية تفضي إلى إعادة الاستقرار إلى سوريا، بما يحفظ أمن ومستقبل ومقدرات الشعب السوري".
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كما تباحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وناقش الوزيران أيضا مختلف أوجه التعاون الثنائي السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تربط البلدين، وتحديدا المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها، حيث قام الوزيران بمتابعة آخر مستجدات المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التشاور السياسي على المستوى الوزاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيسين المصري والروسي على هامش قمة البريكس التي عقدت بمدينة قازان. (سكاي نيوز)
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