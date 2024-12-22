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وفاة سيدة حرقاً في مترو في نيويورك

Lebanon 24
22-12-2024 | 17:54
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تقوم شرطة مدينة نيويورك بالبحث عن شخص تعتقد أنه على صلة بوفاة امرأة صباح الأحد كانت نائمة في قطار مترو متوقّف قبل أن يتم إشعال النار فيها عمداً.

وقالت الشرطة إن "شخصاً مجهول الهوية اقترب من المرأة وأضرم فيها النار، ثم غادر عربة المترو حوالي الساعة 7:30 صباحاً بالتوقيت المحلي".
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وقال المحقّق أوستن جليكمان إن "رجال شرطة كانوا يقومون بدورية روتينية في محطة مترو أنفاق كوني يلاند ستيلويل أفينيو اكتشفوا منذ وقت قريب المرأة مجهولة الهوية تشتعل فيها النيران في منتصف القطار، بعد أن اشتموا رائحة الدخان ولاحظوا بعض الجلبة على الرصيف".
وأضاف أنه "بعد إخماد الحريق، أعلن رجال الإسعاف وفاة المرأة المجهولة في مكان الحادث".
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