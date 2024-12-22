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دوي انفجار في قاعدة عسكرية بكوريا الجنوبية

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:14
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سمع دوي انفجار في قاعدة عسكرية في مدينة جيمهاي الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن السلطات تجري حاليا عملية بحث عن ضحايا.

ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية.
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