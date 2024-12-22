هجوم روسي كبير بالمسيّرات.. تكتيك لإرباك الدفاع الجوي الأوكراني

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أعلن الدفاع الجوي الأوكراني ان روسيا أرسلت موجة جديدة من المسيّرات القتالية لمهاجمة أوكرانيا في وقت متأخر من مساء امس الأحد، مشيرا إلى أن أسرابا من المسيّرات تأتي من اتجاهات مختلفة فيما يبدو بأنها جاءات ردا على ضربة كييف لمدينة قازان الروسية.ولم تتضح الأهداف في البداية نظرا لأن المسيّرات تغير اتجاهات طيرانها باستمرار، وهو تكتيك يستخدمه الجيش الروسي لمحاولة إرباك الدفاع الجوي الأوكراني.وتحاول موسكو إنهاك الجانب الأوكراني بهجمات مستمرة للطائرات المسيرة والضربات الصاروخية، والتي يستهدف الكثير منها البنية التحتية للطاقة لإعاقة إمدادات الطاقة.وفي وقت سابق أمس الأحد، هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كييف بالرد على الهجوم بطائرات مسيرة الذي استهدف مدينة قازان الروسية على نهر الفولغا، السبت.وقال بوتين، خلال مؤتمر عبر الفيديو بثه التلفزيون الروسي، يوم الأحد، إن "كل من يحاول تدمير شيء في بلادنا، سيواجه دمارا مضاعفا على أراضيه، وسيندم على ما حاول القيام به في بلدنا".وأضاف بوتين في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، أن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدا أن روسيا سترد على جميع التحديات.وردا على سؤال عما إذا كان العالم مقبلا على حرب عالمية ثالثة، قال بوتين إنه "لا داعي لتخويف أحد، ومع ذلك فهناك مخاطر عديدة ومتزايدة".(العربية)