بعد تزايد نفوذ ماسك.. ترامب يرد: "لن يصبح رئيساً"

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، أن حليفه ايلون ماسك لا يمكن أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة لأنه "لم يولد في هذا البلد".وجاء رد ترامب بعد تساؤلات عديدة بشأن النفوذ السياسي المتزايد لرئيس منصة "إكس".وقال ترامب خلال تجمع حاشد في فينيكس بولاية أريزونا "لن يُصبح (ماسك) رئيسا، يمكنني أن أقول لكم ذلك".وأضاف متوجها إلى الحشد "أنا هادئ، أتعلمون لماذا؟ لا يمكن له أن يكون كذلك، فهو لم يولد في هذا البلد"، في إشارة إلى رئيس شركة "تيسلا" و"سبيس إكس" الذي ولد في جنوب إفريقيا وحصل على الجنسية الأميركية.وتابع ترامب: "أحب أن أكون برفقة أشخاص أذكياء"، مؤكدا أن ماسك لا يعمل على "استلام الرئاسة".وكان ترامب يرد بذلك على منتقديه ولا سيما من المعسكر الديمقراطي الذين وصفوا في الأيام الأخيرة أغنى رجل في العالم بأنه "الرئيس ماسك" نظرا لحضوره الطاغي على الساحة السياسية إلى جانب الرئيس المنتخب.وأصبح نفوذ ماسك على الجمهوريين وترامب محورا لهجوم الديمقراطيين على خصومهم السياسيين، وسط تساؤلات عن كيفية تمكن مواطن غير منتخب من التمتع بهذا القدر من السلطة والنفوذ.(العربية)