تعليق الرحلات من مطار دمشق وإليه حتى هذا التاريخ

أعلن مطار دمشق الدولي تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من كانون الثاني 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

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وجاء في بيان عن المطار: "تم تعليق كافة الرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي وإليه حتى الأول من كانون الثاني.. باستثناء تلك التي حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران المدني السورية".وفي وقت سابق، أوقف أكبر مطارين في سوريا في دمشق وحلب عملياتهما حتى 18 و17 كانون الأول على التوالي، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على المدينتين. (روسيا اليوم)