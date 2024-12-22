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عربي-دولي

تعليق الرحلات من مطار دمشق وإليه حتى هذا التاريخ

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:34
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أعلن مطار دمشق الدولي تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من كانون الثاني 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.
 
وجاء في بيان عن المطار: "تم تعليق كافة الرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي وإليه حتى الأول من كانون الثاني.. باستثناء تلك التي حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران المدني السورية".
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وفي وقت سابق، أوقف أكبر مطارين في سوريا في دمشق وحلب عملياتهما حتى 18 و17 كانون الأول على التوالي، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على المدينتين. (روسيا اليوم)

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