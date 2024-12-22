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عربي-دولي

على بعد اقل من شهر لتسلمه مهامه رسمياً.. ترامب يرشح مجموعة أسماء جديدة لإدارته "المنتظرة"

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:43
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، مجموعة جديدة من التعيينات والترشيحات لشغل مناصب رفيعة في إدارته "المنتظرة".

ورشح ترامب، الملياردير ستيفن فاينبرغ لمنصب نائب وزير الدفاع، مشيدا بخبرته كرجل أعمال ناجح ومؤسس شركة "سيربيروس".
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وأكد ترامب أن فاينبرغ، الذي سبق أن شغل منصب رئيس مجلس مستشاري الاستخبارات، سيعمل على "جعل البنتاغون عظيما مرة أخرى".

كما قال ترامب إنه رشح ستيفن ميران رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين.

وعمل ميران مستشارا في وزارة الخزانة الأميركية في الإدارة السابقة لترامب.

ويقدم مجلس المستشارين الاقتصاديين المشورة للرئيس بشأن السياسات الاقتصادية، ويتألف من ثلاثة أعضاء، منهم رئيس المجلس.

كما أعلن ترامب أيضا، تعيين بو هاينز، مديرا تنفيذيا للمجلس الرئاسي لمستشاري الأصول الرقمية الذي سيرأسه قيصر العملات المشفرة القادم ديفيد ساكس.

كما اختار كين هاوري، أحد مؤسسي "باي بال"، سفيرا للولايات المتحدة في مملكة الدنمارك.

وأشاد ترامب بخبرته كرائد أعمال ومستثمر، مؤكدا دوره في تعزيز الابتكار الأميركي على المستوى العالمي خلال فترة عمله السابقة سفيرا للولايات المتحدة في السويد.

وأعلن كذلك، انضمام كيتي ميلر للعمل مع إيلون ماسك في وزارة الكفاءة الحكومية، مشيرا إلى سجلها المهني كمتخصصة في الاتصالات.
وبينما يستمر "اللغط" بشأن بعض ترشيحات ترامب، ينتظر الجميع نتائج التصويت في الكونغرس، حيث من المقرر أن يتم فحص هذه التعيينات بعناية. (الحرة)
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