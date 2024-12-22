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عربي-دولي

باستخدام التعاويذ والسحر.. اتهام رجلين بمحاولة إيذاء رئيس دولة أفريقية

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:49
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ألقت السلطات بزامبيا القبض على رجلين بتهمة "ممارسة السحر.. واستخدام التعاويذ لإيذاء رئيس الدولة" هاكايندي هيشيليما، حسب بيان صادر عن الشرطة.

وقالت الشرطة في بيانها إنه "تم العثور على المشتبه بهما وعثر بحوزتهما على "تمائم مختلفة، بما في ذلك حرباء حية"، وأضاف البيان: "يشتبه في أن المعتقلين من السحرة... وأن مهمتهما المفترضة كانت استخدام التعاويذ لإيذاء رئيس الدولة".
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وقالت الشرطة إن المتهم الأول من زامبيا والثاني من الموزمبيق، وانهما وافقا على الحصول على مبلغ كامل قدره 7400 دولار مقابل العمل المطلوب منهما.

وإضافة الى ذلك ألحقت الشرطة تهمة القسوة على الحيوانات إلى باقي تهم السحر الموجهة للمتهمين، حيث قال البيان إنه فضلاً عن تهمة ممارسة السحر تم اتهام المتهمين بارتكاب أعمال "القسوة تجاه الحيوانات البرية" في إشارة الى الحرباء التي عثر عليها بحوزتهما.

وأكد البيان أنه بعد "تحقيق أولي"، تبين أن المشتبه بهما تم توظيفهما من قبل شقيق إيمانويل جاي باندا، النائب المعارض الذي تحاكمه السلطات الزامبية بتهم "السطو والسرقة" و"محاولة القتل" و"الهروب". وأوضحت الشرطة ان المتهمين "سيمثلان أمام المحكمة قريبا".

وكان النائب جاي باندا قد تمكن من الفرار من يد الشرطة في آب الماضي، بينما كان يواجه اتهامات بالسطو والسرقة، قبل أن يتم القبض عليه في زيمبابوي المجاورة والتي سلمته مؤخرا لزامبيا. (العربية)

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