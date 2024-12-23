دوي انفجارات في الاردن.. والجيش يوضح

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هزت أصوات قوية، مساء أمس الأحد، أجزاء من محافظتي الزرقاء والمفرق بالأردن، حيث شعر المواطنون بتأثيرها على أثاث منازلهم، ما أثار تساؤلات حول سببها.وفي بيان رسمي، صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن هذه الأصوات ناتجة عن تفجير عدد من المتفجرات القديمة (الذخائر العمياء) بواسطة سلاح الهندسة الملكي.وأوضح المصدر أن العملية تمت ليلاً بسبب طبيعة المتفجرات وكمياتها الكبيرة، مع الحرص على تفجيرها في مواقع مخصصة بعيداً عن المناطق السكنية، لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.كما أكد أن التفجيرات لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.مرصد الزلازل ينفيمن جهته، نفى مدير مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان، أن تكون الأصوات مرتبطة بأي نشاط زلزالي.وأكد أن المرصد لم يسجل أي هزات محلية أو إقليمية أثرت على المملكة خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن الوضع الزلزالي مستقر ولا يستدعي القلق.وتأتي هذه التوضيحات لتؤكد أن الأصوات كانت جزءاً من عملية منظمة ضمن إجراءات القوات المسلحة الأردنية للتعامل مع الذخائر القديمة بشكل آمن.