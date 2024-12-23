ترامب يكشف ملامح يومه الأول في البيت الأبيض

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وجاء ذلك خلال فعالية للمحافظين الشباب في فينيكس بولاية أريزونا، حيث أكد الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيوقع بمجرد تنصيبه في 20 كانون الثاني عدة قرارات بخصوص ملفات عدة داخلية وخارجية. قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأحد، إنه سينهي الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا ويمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة. كما توعد بأنه سيوجه الجيش بإنشاء قبة حديدية لحماية سماء الولايات المتحدة، إضافة إلى تلميحه لإمكانية إعادة النظر في قرار حظر تيك توك.وجاء ذلك خلال فعالية للمحافظين الشباب في فينيكس بولاية أريزونا، حيث أكد الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيوقع بمجرد تنصيبه في 20 كانون الثاني عدة قرارات بخصوص ملفات عدة داخلية وخارجية.

وأعلن ترامب أنه يريد وقف "جنون التحول الجنسي" منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض الشهر المقبل، في هجوم جديد يشنه المعسكر الجمهوري ضد "مجتمع المتحولين".



وخلال خطابه، أكد الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيوقع بمجرد تنصيبه في 20 كانون الثاني "مراسيم لإنهاء تشويه الأطفال جنسيا وإخراج المتحولين جنسيا من الجيش ومن مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية".



وتعهد أيضا "إبعاد الرجال عن الرياضات النسائية"، مشددا على أن "السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة ستتمثل في أنّ ثمة جنسين فقط، ذكر وأنثى".

والأحد أيضا في فينيكس، صعّد ترامب من هجماته في ملف الهجرة الذي شكّل أحد مواضيعه المفضّلة خلال حملته الانتخابية.



ووعد ترامب باتخاذ تدابير فورية ضد "جرائم المهاجرين"، متعهدا تصنيف عصابات المخدرات على أنها منظمات إرهابية أجنبية، ومتطرقا من جديد إلى مسألة استعادة السيطرة الأميركية على قناة بنما.



وفي خطابه الذي ألقاه الأحد، أطلق ترامب وعودا تعهد تحقيقها في ولايته الثانية، راسما صورة قاتمة لعهد الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس التي هزمها في انتخابات عام 2024.



وفي إشارة منه إلى يوم أداء اليمين، قال ترامب "في 20 كانون الثاني ستطوي الولايات المتحدة إلى الأبد صفحة سنوات أربع طويلة مروعة من الفشل وعدم الكفاءة والانحدار الوطني، وسنفتتح حقبة جديدة من السلام والازدهار والعظمة الوطنية".



وأضاف أنه في هذا اليوم "سأوقّع سلسلة كاملة من المراسيم لإغلاق حدودنا أمام المهاجرين غير الشرعيين ووقف غزو بلادنا. وفي هذا اليوم نفسه، سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة".



وندد الرئيس المنتخب بوصول مهاجرين غير شرعيين انطلاقا من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قائلا إنه تحدث إلى رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، موضحا "قلتُ لها: لا يمكنكم أن تفعلوا هذا ببلدنا".

وأردف ترامب "يوم 20 كانون الثاني سيكون حقا يوم التحرير في أميركا".



وفي خطابه الذي استمر أكثر من ساعة، على غرار التجمعات الانتخابية التي كان يعقدها خلال حملته، حدد الرئيس المقبل أولوياته لفترة ولايته الثانية والتي وعد بأنها ستكون "العصر الذهبي"، وأصر على السرعة التي يريد بها تنفيذ إصلاحاته.



وقال ترامب "سأنهي الحرب في أوكرانيا. سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط، وسأمنع الحرب العالمية الثالثة، أعدِ بذلك". (العربية)